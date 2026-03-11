La rawsense Silvana Stewart es la nueva decana de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP

Con una mayoría de 12 votos provenientes de representantes de todos los claustros, la Doctora en Física por la UNLP, e investigadora principal del CONICET en el Instituto de Física La Plata, Silvana Stewart, quien es oriunda de la localidad de Rawson, partido de Chacabuco, fue electa decana de la Facultad de Ciencias Exactas para el período 2026–2030.

La candidatura fue propuesta por el claustro de profesoras y profesores, que fundamentó su postulación en la vasta trayectoria académica, científica y de gestión de la candidata, así como en la continuidad de un proyecto institucional basado en la defensa de la universidad pública, inclusiva y de calidad, el fortalecimiento de la extensión universitaria y la generación de conocimiento al servicio del desarrollo del país.

El claustro de jefes de trabajos prácticos, auxiliares docentes y graduados acompañó la propuesta, destacando la importancia de defender la universidad pública frente a los ataques del gobierno nacional, fortalecer la formación y la retención de recursos humanos, y profundizar las políticas de extensión universitaria y de integración con profesionales.

Los representantes estudiantiles que apoyaron la postulación caracterizaron el momento actual como de extrema gravedad para el sistema universitario argentino, señalando el impacto del desfinanciamiento y los intentos de desprestigio hacia la universidad pública por parte del gobierno nacional. En ese marco, hicieron énfasis en la necesidad de sostener políticas académicas activas que promuevan el ingreso, la permanencia y el egreso de estudiantes, así como en la mejora continua de los planes de estudio y el fortalecimiento de las políticas de bienestar estudiantil y de mejoras edilicias.

Por su parte, el claustro nodocente resaltó la importancia de continuar y profundizar las políticas orientadas a fortalecer la estructura del plantel nodocente, garantizando el funcionamiento y desarrollo de las distintas áreas de trabajo de la Facultad, y destacó el valor del trabajo conjunto entre todos los sectores de la comunidad.

El Órgano Elector pudo constituirse este lunes 9 de marzo en el primer llamado, con la presencia de la totalidad de sus 16 miembros. La reunión fue presidida por el decano Mauricio Erben.

Fuente: https://www.instagram.com/exactas_unlp/