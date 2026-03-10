El fútbol argentino tiene una nueva categoría para las ligas del interior

Luego del multitudinario congreso de dirigentes realizado el último sábado en el gimnasio cerrado del Club Instituto Central Córdoba, el fútbol argentino tiene una nueva categoría que involucra a las ligas del interior. Se trata del Torneo Regional del Interior, que se suma a la lista de campeonatos que va a estar organizando el Consejo Federal del Fútbol Argentino. Esta nueva división será intermedia entre el Torneo Federal, la principal categoría del interior, y el Torneo Regional Federal Amateur.

Este torneo viene para darle más oportunidades a los equipos de las ligas para trascender a nivel nacional y llegar a Primera División. ¿Cómo quedaría el formato de categorías para el fútbol del interior? El torneo federal A como primer campeonato, que otorga este año dos ascensos a la Primera Nacional y que cuando esté en marcha el nuevo Torneo Argentino del Interior -a partir del año que viene- tendrá seis descensos al mismo.

Este nuevo campeonato sería semiprofesional, ya que va a tener un número mínimo -cuatro o cinco- de contratos profesionales obligatoriamente registrados en AFA. También se estipuló que la duración será de abril a noviembre, ocho meses de competencia.

Habrá 64 equipos participantes en este nuevo torneo como mínimo, 16 de ellos vendrán por la vía deportiva, ascendidos del Torneo Regional Federal Amateur; y el resto será elegido por mérito institucional: por historia, actuaciones recientes, infraestructuras, por no poseer deudas, personerías jurídicas al día, etcétera.

Habrá 16 descensos al Torneo Regional Federal Amateur A2028, y se mantiene el esquema de regionalización bajo el sistema de jugar todos contra todos en sus grupos, para luego, en la fase final, jugar playoff, a partido y revancha y a eliminación.

Informe: Javier Galante