Fútbol de Chacabuco: Con el empate entre Rivadavia y River cerró la segunda fecha

Este miércoles por la noche, en el estadio Ruperto Villarreal del club Rivadavia, concluyó la segunda fecha del torneo de Primera división organizado por la Liga Deportiva de Chacabuco, Copa Mauricio Paz. Fue empate en uno, entre el local y River Plate, equipo que hacía su debut en el campeonato, ya que había tenido fecha libre en la jornada inaugural.

Valentino Placibat abrió la cuenta para el Millonario, en tanto que para los locales empató en el complemento Gabriel Cáceres.

Fue un partido de trámite parejo, en el que River Plate arrancó de mejor manera e iba justificando la ventaja en el marcador. En el segundo tiempo Rivadavia salió decidido a buscar el empate y lo consiguió. Podemos decir que es un empate justo por lo hecho por los dos equipos a lo largo de los 90 minutos. El árbitro de este encuentro fue Nicolás Corrao, de la Liga Chivilcollana.

Las posiciones: Luego de dos fechas disputadas, Rivadavia y 9 de julio quedaron con cuatro unidades; Peña la 12, Argentino y San Miguel tienen tres puntos; San Martín y River suman un punto cada uno, mientras que cierran sin unidades Racing y Huracán. Vale destacar que todavía hay un partido pendiente entre Argentino y San Martín, aunque todavía no hay día ni hora programada.

El goleador del campeonato es Brian Buffa, del club San Miguel con tres tantos.

Cómo sigue: La próxima fecha -a raíz del paro del fútbol a nivel nacional al que adhirieron las ligas y federaciones- se va a jugar a partir del próximo lunes 9 y hasta el miércoles 11. El lunes, a las 21:00, en el estadio José Spataro, Argentino va a enfrentar a Rivadavia. El martes habrá dos encuentros: en el estadio de San Martín, a las 21:00, San Miguel será local ante el Ferroviario. Y en cancha de Huracán, el Globito recibirá a Racing, a las 21:00. La fecha cerrará el miércoles, a las 21:00, en el estadio Elio Muhape del club River Plate, donde el local enfrentará a Peña la 12.

Informe: Javier Galante