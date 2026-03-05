El conflicto con Irán podría durar más de lo planeado por EE.UU.

El Mando Central de EE.UU. (CENTCOM) solicitó al Pentágono enviar más oficiales de inteligencia a su sede en Tampa, Florida, para apoyar las operaciones contra Irán durante al menos 100 días, informa Politico.

Según la información obtenida por ese medio, es probable que las operaciones contra la nación persa se extiendan hasta septiembre, lo que indica que el conflicto podría durar más de lo esperado inicialmente.

«La prisa por agregar personas y recursos para apoyar los esfuerzos que a menudo se organizan mucho antes de la acción militar de EE.UU. destaca cómo el equipo de Trump no había anticipado completamente las amplias consecuencias de la guerra», dice la publicación.

Fuente: https://actualidad.rt.com/