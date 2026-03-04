Morón: Cerró el frigorífico San Roque y despidió a 140 trabajadores

El frigorífico Ganadera San Roque cerró su planta en Morón y despidió a 140 trabajadores al alegar caída del consumo y un fuerte aumento de importaciones para consumo interno. El caso se suma a la seria crisis del sector cárnico.

Desde la empresa señalaron que la retracción del consumo interno y el fuerte incremento de las importaciones de carne imposibilitan seguir con la producción. Los empleados comenzaron a recibir los telegramas de despido, mientras se desarrollan audiencias en el Ministerio de Trabajo para intentar amortiguar el impacto social.

En la comunicación enviada al personal, la empresa argumentó que la decisión responde a “cambios drásticos en las condiciones económicas del país” y a la “indiscriminada apertura comercial que conlleva a la importación de carnes sin ningún tipo de control”, lo que, según señaló, alteró las reglas comerciales y provocó una drástica baja del consumo. El cierre se hizo efectivo el 27 de febrero de 2026 y las desvinculaciones se encuadran en el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, que contempla despidos por causas económicas.

Mientras los trabajadores esperan precisiones sobre el cobro de las indemnizaciones y eventuales alternativas laborales, el lunes se realizó una audiencia oficial entre representantes de la firma y los despedidos, con una nueva instancia de diálogo prevista para el miércoles. El establecimiento era considerado uno de los históricos del distrito y su clausura profundiza la preocupación en el sector cárnico del conurbano bonaerense.

El caso se suma al del frigorífico General Pico, conocido por producir las hamburguesas Paty, que recientemente desvinculó a 194 empleados y enfrenta una situación financiera delicada. La empresa, vinculada al empresario Ernesto “Tito” Lowenstein, arrastra una deuda superior a los $30.000 millones y su continuidad depende del ingreso de un nuevo inversor. Semanas atrás había suspendido a más de 450 trabajadores por la caída en las exportaciones y la presión de los costos.

