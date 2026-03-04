La CONADU anunció una semana de paro y peligra el inicio del cuatrimestre

El Plenario de secretarios y secretarias generales de la CONADU resolvió avanzar con una semana de paro del 16 al 22 de marzo y declararse en sesión permanente ante el inminente tratamiento del proyecto oficial que busca modificar la Ley de Financiamiento Universitario. La medida fue definida en la antesala de las movilizaciones convocadas en todo el país contra la reforma laboral y se enmarca en un conflicto que amenaza con afectar el normal desarrollo del primer cuatrimestre.

Desde la federación docente señalaron que la huelga será el primer tramo de un plan de acción que podría derivar en un paro por tiempo indeterminado si el Poder Ejecutivo no implementa la ley aprobada por el Congreso. En ese sentido, remarcaron la necesidad de articular las medidas con los gremios que integran el Frente Sindical Universitario y avanzar en la organización de una nueva Marcha Federal Universitaria.

Un año de movilización por el ajuste a las universidades

El plenario analizó los mandatos elaborados en asambleas y consultas de las asociaciones de base, tal como había sido acordado en la reunión del 6 de febrero. El Congreso de la federación, previsto para el 12 y 13 de marzo, definirá la profundización de las acciones para el resto del semestre.

La conducción gremial advirtió que la situación salarial de la docencia universitaria es “insostenible” y denunció que el proyecto del Gobierno propone una recomposición del 12% frente a una pérdida estimada en el 55%. “La contundencia de las medidas responde a la necesidad y la voluntad de responder con toda la fuerza a este nuevo ataque”, expresaron.

Según detallaron, el deterioro del poder adquisitivo impacta de manera directa en las condiciones de vida de los trabajadores, con pluriempleo, endeudamiento y reducción del consumo como denominadores comunes.

Una semana de paro y llamado a la unidad

En paralelo, el sector aguarda una definición de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Federal Contencioso Administrativo sobre las presentaciones judiciales impulsadas por el sistema universitario para que el Ejecutivo aplique la ley sancionada hace cinco meses.

El plenario también resolvió impulsar acciones de visibilización durante la semana del 2 de marzo, participar de las actividades convocadas para el 9 de marzo en el marco del Bloque Sindical Feminista y mantener la sesión permanente ante cualquier avance legislativo sobre la norma.

Además, la federación manifestó su solidaridad con los docentes despedidos en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, varios de ellos con responsabilidades gremiales en FEDUBA, y denunció persecución sindical.

Salarios y defensa del sistema público universitario

La secretaria general de CONADU, Clara Chevalier, sostuvo que el conflicto excede la discusión salarial y remarcó la defensa del sistema universitario público. “Tenemos que defender la existencia de un sistema universitario arraigado, que ofrece futuro, frente a una ley que profundiza el ataque a la mayoría de las universidades”, afirmó.

Del plenario participaron representantes de más de treinta gremios docentes de universidades nacionales de todo el país.

Fuente: https://www.infogremiales.com.ar/