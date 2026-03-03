Fútbol de Chacabuco: Peña la 12 le ganó en el final a San Miguel

Este lunes, en el estadio Ernesto Zinani del club Huracán, siguió jugándose la segunda fecha del torneo de Primera División, Copa Mauricio Paz, que organiza la Liga Deportiva de Chacabuco. Peña la 12, haciendo las veces de local, venció 3 a 2 a San Miguel en un partido en el que -recién en la última jugada- el Xeneiza pudo quedarse con los tres puntos,

Fue un lindo partido, entretenido, con muchos goles, algunos de ellos de buena factura. De esta manera, Peña la 12 logra el primer triunfo en el campeonato, ya que venía de perder por la mínima diferencia ante 9 de julio. En tanto, San Miguel venía de ganar y tuvo el empate al alcance de la mano hasta la última jugada del partido.

El primer gol del encuentro lo marcó Alejo Olavarriaga, en la primera etapa, y el local se fue al descanso ganando 1 a 0. En el segundo tiempo, en los primeros minutos, hubo una mala acción de Enzo Gianni, que intentó rechazar una pelota desde el borde del área grande y no hizo más que incrustarla en el ángulo de su propio arco. Así, Peña se ponía 2 a 0 y parecía que el partido estaba terminado. Sin embargo, vino el descuento de San Miguel, por un tiro libre Brian Buffa y las esperanzas del equipo del barrio crecían. A los 92´ empató Buffa con un golazo desde afuera del área: recibió una pelota a 25 metros del arco y sacó un zurdazo cruzado que se clavó en el ángulo del arquero de Peña la 12, Franco Apadula. Todo parecía definido, porque estaba ya el tiempo cumplido, pero luego de los festejos del gol de San Miguel, el árbitro Del Fueyo, de labor regular, marcó dos minutos más y ahí se produjo el tercer gol de Peña la 12. Fue por una pelota que cayó en el área, Maciel remató, Pagano tapó, y el rebote le quedó a Jesús Barros quien marcó el tercer gol y darle el triunfo a Peña la 12.

Para completar esta fecha resta que jueguen mañana, a las 21:00, en el estadio Ruperto Villarreal, Rivadavia con River Plate.

Informe: Javier Galante