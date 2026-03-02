En el Hospital de Chacabuco avanza la adecuación de la sala para el nuevo resonador

Desde la Secretaría de Salud del Municipio de Chacabuco, a cargo del Dr. Sebastián Bozzini, informaron que comenzaron los trabajos de adecuación de la nueva sala donde será instalado el resonador magnético en el hospital municipal Nuestra Señora del Carmen.

Este equipamiento de alta complejidad reemplazará al equipo anterior, permitiendo realizar diagnósticos más precisos y complejos dentro del sistema de salud pública local, fortaleciendo la capacidad de atención y el acceso a estudios de calidad para toda la comunidad.

La puesta en marcha del nuevo resonador tiene como objetivo evitar derivaciones a otras ciudades, reducir los tiempos de espera y brindar un servicio de diagnóstico por imágenes de excelencia para los vecinos y vecinas.

Cabe destacar que la renovación del equipo se concretó a través de un convenio firmado por el Municipio, en el marco de una política de modernización y fortalecimiento del área de diagnóstico del hospital, consolidando la inversión en salud pública que impulsa la gestión del Intendente Municipal, Darío Golía.