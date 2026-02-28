Junín: Derribaron otros dos narcokioscos y ya son siete en lo que va del año

En las últimas horas se desmantelaron dos nuevos puntos de venta de drogas, lo que eleva a siete los lugares dedicados a esta actividad ilegal que fueron neutralizados en lo que va de 2026. Un hombre de 54 años y a una mujer de 29 fueron imputados, acusados de comercializar estupefacientes bajo la modalidad de menudeo, tras una investigación que incluyó tareas encubiertas y allanamientos nocturnos en distintos barrios de la ciudad de Junín.

La investigación estuvo a cargo del personal de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas Junín y se inició meses atrás a partir de denuncias anónimas recibidas tanto por la dependencia policial como por la Secretaría de Seguridad del Municipio.

El trabajo judicial fue conducido por la Unidad Especializada en Estupefacientes, con la intervención de los fiscales Esteban Lopardo y Juan Pablo Cornelatti, la UFI N° 4 a cargo de Pamela Ricci y el Juzgado de Garantías N° 1, encabezado por María Laura Durante.

Con directivas precisas, los investigadores desarrollaron tareas encubiertas en los barrios Prado Español y Fonavi 117, zonas donde el acceso resulta complejo por la presencia de personas con antecedentes delictivos y por la hostilidad ante la presencia policial.

Mediante seguimientos, registros fotográficos y filmaciones, se logró documentar el funcionamiento de los domicilios señalados como centros de expendio de droga. Una vez reunidas las pruebas, se ordenaron allanamientos que se concretaron el jueves por la noche, con apoyo del Grupo GAD. Los operativos se realizaron en una vivienda ubicada sobre calle Vázquez Diez, entre Lebensohn y 12 de Octubre, y en otra situada en

la intersección de Fleming y un pasaje interno del complejo Fonavi 117.

Como resultado, se secuestró una cantidad significativa de cocaína de alta pureza ya fraccionada para la venta, además de envoltorios con marihuana, teléfonos celulares, una balanza digital, dinero en efectivo y diversos elementos vinculados a la actividad ilícita.

