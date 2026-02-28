28 de Febrero de 1917. Fallecimiento de “Almafuerte”

Pedro Bonifacio Palacios falleció en La Plata, a los 62 años. Había nacido en San Justo, en 1854. Fue maestro y poeta, y también tuvo otros oficios: pintor, bibliotecario, traductor y periodista.

Vivió en Chacabuco entre 1883 y 1888. Segpun el profesor Oscar Melli, su llegada a Chacabuco se produjo en septiembre de 1884, cuando fue designado preceptor de la escuela rural Nº 4, situada en el Cuartel III. En la disposición de nombramiento se aclaró que continuaría en el cargo ‘hasta tanto una maestra diplomada solicite el puesto’. De todas formas, su permanencia en ese establecimiento fue corta, pues al año siguiente fue trasladado a la dirección de la escuela Nº 1 de varones, donde se desempeñó hasta su renuncia, en mayo de 1887.

Desde su llegada, Almafuerte se hizo notar en la sociedad chacabuquense. Muestra de ello es que el 12 de febrero de 1884 fue uno de los oradores destacados en los festejos por la llegada de las vías del tren Buenos Aires al Pacífico. Por otra parte, en septiembre de ese mismo año ofició de anfitrión en una visita que Domingo Faustino Sarmiento realizó al joven pueblo.

En 1885, Palacios propuso al Consejo Escolar la creación de una escuela nocturna para adultos, la cual funcionó durante algún tiempo. Un año después, fue designado titular municipal y ocupó la tesorería de la comuna. En sus pocos meses de actuación en el cargo se destacaron varios proyectos, entre ellos el de designar General San Martín a la plaza principal de Chacabuco, que hasta ese momento se llamaba Adolfo Alsina.

En esos años, y en sociedad con un vecino llamado Fabio Brown, Palacios fundó un periódico llamado El Progreso, del que fue director y habría sido el primer medio gráfico del pueblo.

Almafuerte tuvo activa participación en las lides políticas chacabuquenses, lo que le valió no pocos conflictos y hasta su separación de la docencia. Finalmente, en 1888 dejó estos lares y retornó a Mercedes, donde asumió la jefatura de redacción del diario El Oeste. Luego pasó un tiempo en Capital Federal y La Plata y en 1892 se reincorporó al magisterio para ejercer como director en una escuela de Salto. En esta última ciudad redactó buena parte de la producción poética que más reconocimiento tuvo posteriormente.