Así lo manifestó el Intendente Municipal, Darío Golía, quien encabezó este martes una conferencia de prensa junto al equipo de Salud. Allí se anunció en qué se invertirá lo recaudado a través de la Tasa de Salud, recientemente instaurada.

“El año pasado hicimos grandes inversiones en Salud”, comentó el jefe comunal, y añadió: “Hoy tenemos un sistema de salud público que atiende a la gran mayoría de los vecinos y vecinas de Chacabuco, siendo el Hospital junto a los Centros de Atención Primaria los únicos prestadores en la ciudad. Todo eso genera un movimiento muy importante en el funcionamiento, trabajando permanentemente en los costos que conlleva también”.

En ese sentido, el Intendente detalló que “Sabemos el esfuerzo de la ciudadanía a partir de la Tasa de Salud que implementamos este año, y queremos informar en qué se van a destinar los recursos: en inversión para fortalecer el sistema de salud”.

Otra ambulancia

“En primer lugar, decidimos comprar una nueva ambulancia de traslado”, anunció Golía, y agregó: “vamos a avanzar en nuevos servicios para el Hospital Municipal: se va extender todo lo relacionado con Diabetología, Nutrición y Endocrinología, será un servicio integral, siendo la primera vez que se va a trabajar de esta forma. Por otro lado, haremos una inversión en el lavadero del Hospital, ya que algunas de las máquinas lavadoras tienen más de treinta años. Hoy se lavan más de 300 sábanas por día en pos de prevenir los virus intrahospitalarios. También avanzaremos en la compra de camas eléctricas para continuar equipando habitaciones”. Así detalló el Intendente los cuatro ejes más importantes de la inversión planificada con los fondos recaudados a través de la Tasa de Salud, y enfatizó: “Los recursos de la Tasa de Salud se invierten de forma transparente y ordenada en salud, con las prioridades que detectamos para reforzar nuestro sistema”.

Por su parte, el secretario de Salud, doctor Sebastián Bozzinni, y la directora de Salud, doctora Celeste Trotti, brindaron más detalles acerca de las inversiones y los nuevos servicios del Hospital Municipal, anunciando que se sumará una médica pediatra, especialista en neurología infantil, que comenzará a atender en Chacabuco a partir del próximo lunes 2 de marzo. La profesional cuenta con formación y experiencia en el Hospital Garrahan de la CABA.

Más servicios

Por su parte, los funcionarios fueron requeridos por los periodistas en diferentes cuestiones. En el caso de Golía, fue consultado sobre cómo se determina en qué invertir. El jefe comunal respondió que son varios los vectores de medición que se tienen en cuenta, junto al equipo interdisciplinario, para tomar la decisión de invertir en estos puntos y que la sociedad vea dónde van los recursos de la Tasa de Salud. Asimismo, ante la consulta de si se está recaudando bien, el mandatario aseguró que sí, que los vecinos vienen respondiendo “muy bien” y que al ver en qué se invierte y cómo se hace, van a pagar aún más. Finalmente, ante la pregunta sobre la judicialización de esta tasa impulsada por la oposición, y si había llegado alguna notificación, Golía respondió que no recibieron nada y que si llegara a ocurrir, se responderá debidamente con la reglamentación vigente.

También participaron de la jornada el Secretario General, Gustavo Masci; la Secretaria de Hacienda, Natalia Garraza; el Administrador del Hospital Municipal, Marcelo Cocco y la Jefa de la Guardia Central del Hospital, Carolina Felice.