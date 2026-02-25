La Fiesta Nacional de la Vendimia se prepara para su 90° aniversario

La Fiesta Nacional de la Vendimia, uno de los espectáculos más destacados del mundo, se prepara para su 90° aniversario. Este evento, que busca ser considerado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, atrae la atención de miles de visitantes cada año.

El escenario principal, el teatro Frank Romero Day, ubicado en un entorno natural impresionante, se convierte en el epicentro de la celebración. «Imagínense que por un segundo el Cirque du Soleil actuara solo dos noches en el Movistar Arena. Las entradas se volarían en segundos», destacó un entusiasta del evento.

Este año, la expectativa es aún mayor debido a la conmemoración de 90 años desde la primera fiesta en 1936. El equipo artístico, liderado por Pablo Perri, promete una experiencia inolvidable. «El equipo artístico promete hacer una apuesta inolvidable», afirmó un miembro del equipo.

La venta de entradas ha sido un éxito rotundo. La primera noche, programada para el sábado 7 de marzo, se agotó rápidamente.

Sin embargo, aún hay disponibilidad para la segunda noche, el domingo 8 de marzo, donde se repetirá el espectáculo sin la elección de la reina. Los precios de las entradas oscilan entre 11.000 y 28.000 pesos, dependiendo de la ubicación.

Fuente: https://www.cadena3.com/