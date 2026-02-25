Honorable Congreso de la Nación

En la Casa de la Provincia de Santa Fe, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se presentó este miércoles lo que será una nueva edición de Agroactiva, que se desarrollará del 3 al 6 de junio en Armstrong, bajo el lema “Una muestra de lo que somos”.

El lanzamiento estuvo encabezado por la directora general de Agroactiva, Rosana Nardi, y contó con la presencia de importantes autoridades: el gobernador santafesino, Maximiliano Pullaro; la exvicegobernadora y actual diputada nacional Gisela Scaglia; el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini; y el intendente de Armstrong, Guillermo Luzzi.

Al iniciar los discursos, Nardi definió la exposición como “la casa del campo argentino”, un espacio donde se construye identidad y se integran innovación, conocimiento, negocios, tecnología, trabajo y tradición.

Señaló además que el encuentro permite el intercambio entre productores, empresas, jóvenes en formación e instituciones, fortaleciendo el trabajo en red y la convicción de un país con futuro.

AGROACTIVA, “LA CASA DEL CAMPO”

Luego, en diálogo con Infocampo, Nardi amplió: “Agroactiva 2026 promete ser nuevamente un hito dentro de la economía del campo argentino”.

Como parámetros al respecto, citó que a fines de 2025 debieron ampliar la exposición por la alta demanda de patrocinantes y, de esa ampliación, a falta de tres meses para la feria, ya el 90% está vendido.

De igual modo, se sumó un cuarto pabellón de stand internos, para totalizar 190 espacios, que están 95% comercializados.

“Agroactiva siempre es una herramienta ya sea para cuando es buen o un mal momento, porque todos los productores y empresarios que van a Agroactiva sienten que es su lugar, la casa del campo”, insistió Nardi.

Para lo que será le edición de este año, sumó su confianza de que sea un festival de créditos que impulsen las ventas. “En Agroactiva vamos a presentar opciones de financiamiento que van a ser las mejores de todo el año, los empresarios lo saben y por eso apuestan a estar presentes”, completó.

AGROACTIVA, “UNA IDENTIDAD COLECTIVA Y CULTURAL”

Por su parte, Pullaro destacó su visión sobre que Agroactiva representa “nuestra identidad colectiva y cultural”, al destacar que los santafesinos son “gente de trabajo, que produce y genera empleo”. Recordó además que la provincia ha demostrado a lo largo de la historia que el desarrollo del país está ligado al federalismo productivo.

En ese sentido, enfatizó: “Santa Fe vuelve a mostrar que la salida de nuestro país es con el campo y la industria: produciendo más, comercializando mejor e invirtiendo en infraestructura productiva, vial, portuaria y aeroportuaria”.

El gobernador subrayó que la exposición convoca a unos 270.000 productores agropecuarios que, lejos de especular financieramente, buscan herramientas para invertir, mejorar rendimientos e incorporar tecnologías de punta, con la mirada puesta en la innovación y la competitividad.

Scaglia, por su parte, destacó que en Agroactiva “se cruzan generaciones de hombres y mujeres de campo que llegan con expectativas de mejorar sus inversiones, incorporar maquinaria y sumar tecnología para producir mejor”.

También valoró que la muestra constituye un espacio de cercanía donde Santa Fe se integra con otras provincias para exhibir su potencial productivo.

En tanto, el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, sostuvo que “el futuro que queremos construir está anclado en la producción”, y explicó que Agroactiva se despliega en unas 250 hectáreas donde se expresa la identidad santafesina.

En ese marco, la Provincia contará con un pasillo central integrado por siete lotes, en los que más de 150 empresas exhibirán su producción, resultado del vínculo entre el sector público y el privado.

Por último, el intendente de Armstrong, Guillermo Luzzi, afirmó que Agroactiva representa “el patio trasero de las industrias de maquinaria agrícola más importantes de la provincia”, un ámbito donde la familia rural se siente identificada y puede apreciar el potencial productivo de la región.

