Chacabuco gestiona diplomaturas de la UBA

Las coordinadoras del Centro Universitario Chacabuco, Natalia Garraza y Débora Di Paolo, mantuvieron una reunión con el Dr. Luis Rannelucci, Director Asistencial del Hospital Odontológico de la UBA, y con el Lic. Emiliano Cagnacci, Subsecretario de la Dirección Académica del Ciclo Básico Común, en el marco del trabajo que se viene desarrollando para gestionar diplomaturas dependientes del CBC de la Universidad de Buenos Aires, con el objetivo de implementarlas en la ciudad de Chacabuco.

Durante el encuentro se abordaron aspectos académicos y organizativos para avanzar en propuestas de formación que amplíen las oportunidades educativas y de capacitación para vecinos y vecinas, fortaleciendo el acceso a estudios universitarios sin necesidad de trasladarse a otras ciudades.