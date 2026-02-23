El primer pueblo del vino de la Argentina: un paraje al pie de los Andes

La Argentina es uno de los principales productores de vitivinícolas del mundo y Mendoza no solo es la capital nacional del vino, sino que también se encuentra entre las diez ciudades más destacadas en la materia a nivel internacional.

En ese contexto, un paraje rural de nuestro país en el que viven apenas diez mil personas se convirtió en el primer “pueblo del vino” de la Argentina: se trata de La Consulta, que está ubicado al pie de la Cordillera de los Andes en el corazón del Valle de Uco y se especializa en la elaboración de vinos Malbec.

La Consulta tiene un clima ideal para la producción de vinos de calidad y cuenta con bodegas boutique que reciben la visita de miles de turistas al año.

Además, es un lugar clave para la historia argentina, debido a que allí el General San Martín le pidió permiso al Cacique Neycuñar para atravesar las tierras aborígenes en hacia Chile, en el marco de la campaña libertadora.

El Valle de Uco es dueño de un paisaje único, imponente. Se extiende por los partidos de San Carlos, Tunuyán y Tupungato brindando bondades naturales por todo su territorio. En él, la localidad de La Consulta es el lugar elegido para que sea “El Pueblo del Vino”.

Allí, las autoridades turísticas de la provincia cuyana le otorgarán a La Consulta el certificado que lo acredita como el “primer pueblo del vino de la Argentina”, con el objetivo de fomentar el enoturismo en Mendoza y en el país.

Por sus paisajes, historia, gastronomía, actividades que ofrece y, por supuesto, el refinado y delicioso vino que produce, Mendoza es una de las provincias argentinas más elegidas por turistas internos y extranjeros para disfrutar cada vez que se puede.

Por eso, “El Pueblo del Vino” también será presentado del otro lado del Atlántico. Las autoridades provinciales abocadas a la difusión del turismo provincial llevarán a la Feria Internacional del Turismo (FITUR) la promoción del nuevo espacio mendocino. La misma tendrá lugar en Madrid (España) en enero de 2025.

• La manera más sencilla de llegar hasta La Consulta saliendo desde la Ciudad de Mendoza es en auto: el recorrido es de 105 kilómetros, que se recorren en aproximadamente una hora y media. Debajo, las indicaciones para llegar al primer pueblo del vino de la Argentina.

• Salir de la ciudad de Mendoza tomando la Ruta Nacional 40 hacia el sur. Esta ruta es una de las principales vías de conexión.

• Continuar por la Ruta 40 durante unos setenta kilómetros aproximadamente.

• Al llegar a la zona de Tunuyán, girar a la derecha (oeste) en la Ruta Provincial 92.

• Seguir por la Ruta Provincial 92 hacia el oeste y luego sur durante unos veinticinco kilómetros hasta llegar a La Consulta.

