Automovilismo: Arranca la temporada del TC PickUp

La categoría de las «camionetas» va a disputar este fin de semana la primera fecha de la temporada 2026, la novena de la especialidad. El escenario será el autódromo Roberto Mouras de La Plata y la ACTC dio a conocer la nómina oficial de inscriptos.

En total habrá 16 unidades habilitadas para esta fecha de presentación y hay novedades con respecto a la última competencia del año pasado, ya que se hicieron cambios aerodinámicos y también se introdujo un nuevo formato en la clasificación.

Asimismo, habrá dos pilotos que representan al equipo de Chacabuco, el EZEB Team, dirigido por Ezequiel Burani: Juan José Ebarlín y Hernán Palazzo. Ambos conducirán dos camionetas Toyota.

Las novedades

El TC Pista Pickup presesnta para este año un nuevo sistema de clasificación basado en la Fórmula 1: los tradicionales tercios de ocho minutos separados por el ranking de pilotos que se corría el año pasado, serán reemplazados por un esquema de eliminación con tres cortes, en los cuales las camionetas y los pilotos se irán descartando hasta que, en la última sesión, se va a conocer el piloto que hizo la Pole Position.

Además, durante los intervalos, entre cada corte eliminatorio, va a estar estrictamente prohibido cualquier tipo de asistencia mecánica o trabajo en las camionetas. Por otro lado, este año también comienza con un cambio aerodinámico significativo, ya que se quitan de las unidades los spoilers traseros volviendo a las bases de la categoría, sin mucha interferencia en la carga.

Por el lado de los pilotos la noticia es que Ian Reutemann regresa a la categoría. Este joven piloto -sobrino nieto del «Lole»- ya ha participado en 2022 y se va a incorporar con una camioneta Ford Ranger. Además van a estar debutando Joaquín Ochoa, con una camioneta de la misma marca, Gastón Iansa, con una Toyota Hilux, y Gaspar Chansard, con una Amarok.

Además, se dio a conocer que la actividad oficial se va a desarrollar entre el sábado 21 y el domingo 22 de febrero con entrenamientos, clasificación, series y la final.

Informe: Javier Galante