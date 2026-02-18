Rural Bike: varios ciclistas de Chacabuco compitieron en Junín

El pasado lunes, en el Parque Natural Laguna de Gómez de Junín, se realizó un evento de Rural Bike, organizado por la Municipalidad local junto a la empresa Goril Sport, que reunió un número grande de corredores.

Allí hubo participación de pedalistas de Chacabuco que tuvieron una actuación destacada. Esta jornada se corrió en distintas distancias, cuatro para ser más precisos: una prueba de 16 kilómetros, otra de 48, otra de 64 y la prueba principal de 80 kilómetros de extensión.

Se corrió por distintos caminos del Parque Natural ante un numeroso público que se dio cita a la competencia. Pasando a los resultados, Franco Di Tomasso, en la categoría Pro, se ubicó segundo, después de 80 duros kilómetros. Marcó un tiempo de 2 horas, 28 minutos y 54 segundos y llegó a pocos metros del ganador, que fue Juan Melvilio, ciclista de Junín, que empleó 2 horas, 27 minutos y 45 segundos. En esta categoría también participó Federico Di Bello, de Chacabuco, que terminó en el octavo puesto y un puesto más atrás se ubicó otro chacabuquense: Diego Naya.

También tuvo una destacada actuación en la categoría Master E, Arturo Martín, de O’Higgins, que llegó en el sexto lugar en la categoría de 70 años en adelante. Otro que tuvo también una muy buena actuación, ya que fue el ganador en su categoría, la Master D1, fue Santiago Di Pierro, que terminó con un tiempo de 2 horas, 14 minutos y 51 segundos para completar el recorrido.

También Marcelo Márquez, en la categoría de 45 a 49 años, se ubicó en el segundo lugar. En esta categoría participaron Adrián Colanero, que terminó cuarto, y Walter Giovio, que terminó en el décimo lugar.

En Master B1 participó Pedro Rosa, que terminó en la novena ubicación. En Master A2, Alejo Scheffino concluyó cuarto. Estas dos pruebas se realizaron a 64 kilómetros de recorrido.

En la categoría Master C1, Gabriel Páez llegó quinto, tras completar el recorrido de la categoría que comprende a ciclistas de 50 a 54 años.

En Damas, en la categoría C, Alejandra Coron se quedó con la victoria, con un tiempo de 2 horas, 38 minutos y 56 segundos. También en la categoría Damas participó María Mabel Bustos.

En la categoría participativa, que se corría a sólo una vuelta de 16 kilómetros, Pablo de la Fuente llegó en la octava colocación.

Informe: Javier Galante