Atletismo: el «Paisanito» de Chacabuco, Mauro Rozza, ganó su categoría en Neuquén

El sábado pasado, el atleta de Chacabuco estuvo presente en la tercera edición de la Corrida de Centenario, prueba que se desarrolló en esa localidad de la provincia de Neuquén.

Esta prueba nocturna -organizada por Valle Trail y Complejo Chacras- tiene circuitos homologados de 10 kilómetros y de 5 kilómetros. Esta vez se corrió con largada en la plaza San Martín de aquella ciudad patagónica. La convocatoria incluyó a corredores de elite nacional, atletas federados, atletas de la Confederación Argentina de Atletismo, de la Confederación de Atletas Máster y otros atletas de alto rendimiento de toda la región.

Allí, Rozza tuvo una muy buena actuación en la pruba de 10 kilómetros, finalizando en el séptimo lugar en la clasificación general, con un tiempo de 31 minutos y 59 segundos, y se quedó con el triunfo en su categoría, de 36 a 40 años.

El ganador de la clasificación general fue Laureano Rosa, el atleta bonaerense que tardó 30 minutos y 18 segundos para completar el recorrido. En la rama femenina, la santiagueña Nelly Peñaflor fue la que se quedó con la victoria, con un tiempo de 33 minutos y 23 segundos.

Informe: Javier Galante –Imagen: @corridacentenario