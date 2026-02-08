TC: Los Torino del equipo Trotta Racing estuvieron frente al Municipio de Chacabuco

El Intendente Municipal de Chacabuco, Darío Golía, recibió este sábado, frente al Palacio Municipal, a Esteban Trotta y a todo su equipo durante la presentación de los tres nuevos autos que competirán el próximo domingo en el inicio de la temporada 2026 de Turismo Carretera, en el Autódromo Enrique “Quique” Freile de El Calafate, provincia de Santa Cruz.

También llegó a Chacabuco para participar de la presentación Ignacio “Nacho” Faín, uno de los tres pilotos oficiales del equipo Trotta Racing, junto a Mauricio Mansilla, responsable del área de prensa y comunicación de la ACTC.

Durante el encuentro, Esteban Trotta agradeció la presencia del público y destacó: “Queríamos mostrar el trabajo que realizamos en nuestro taller. Estos autos están construidos desde cero aquí en Chacabuco y esta es una manera de compartir con la gente el resultado de ese esfuerzo. Son los autos que nos representan en todo el país”.

Por su parte, el Jefe Comunal resaltó el valor del trabajo que realiza el equipo: “Es un orgullo para Chacabuco contar con esta industria dedicada a la construcción de autos de máximo nivel, que se desarrollan íntegramente en nuestra ciudad. Este proyecto genera trabajo para más de 30 personas de manera directa e indirecta, involucradas en el desarrollo, el armado y la atención de cada uno de los equipos que conforman estos tres autos. Esteban, te deseamos lo mejor y que sigas adelante con esta pasión fierrera que te caracteriza”.