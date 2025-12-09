Está abierta la inscripción en la EAC de Chacabuco

La Escuela de Actividades Culturales informa que, a partir de mañana, martes 9 de diciembre, desde las 09:00, comenzará la inscripción a los Talleres de Verano.
La atención se realizará en dos turnos: 09:00 a 12:00 y 18:00 a 21:00, en la sede de la EAC (Avellaneda 127)
En esta edición se ofrecerán más de 60 propuestas formativas, entre ellas:
* Armado de PC
* Automaquillaje
* Bachata
* Bai Ritmo
* Batería
* Bordado Tenango
* Carpintería + Tapicería
* Centros de Mesa y Floreros
* Cerámica
* Cerámica para Niños
* Cocina Bodegón
* Cocina Práctica
* Collage
* Computación
* Cuadros en Relieve
* Cuero: Accesorios Intervenidos
* Cuidado de la Voz
* Danza Terapia
* Decoración de Interiores
* Decoración de Vidrieras
* Electricidad para el Hogar
* Elongación y Meditación Guiada
* Empapame
* Encordado
* Ensamble
* Entrenamiento Físico (jóvenes y adultos)
* Entrenamiento Vocal
* Escultura
* Folclore
* Gestión de Emociones
* Guitarra
* Guitarra Inicial
* Herramientas de Liderazgo Positivo
* Improvisación (continuidad)
* Inicial de Cerámica – Sin Hornear
* Macramé
* Manejo de Equipos de Trabajo
* Manualidades para Niños
* Máquina de Coser
* Meditación Activa
* Panificación y Pastelería
* Percusión Folclórica
* Platería (cadenas)
* Proceso de Ventas
* Programación de Videojuegos (Roblox)
* Programación de Videojuegos (Scratch)
* Salsa
* Taller de Cuadros Vivos
* Taller de Kokedamas
* Taller de Terrarios
* Tango
* Tango Milonguero
* Teatro Adolescentes
* Teatro Adultos
* Tragos Saludables
* Yoga
La EAC continúa ampliando su oferta educativa, brindando espacios de formación artística, recreativa y profesional para todas las edades.