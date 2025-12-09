Está abierta la inscripción en la EAC de Chacabuco

La Escuela de Actividades Culturales informa que, a partir de mañana, martes 9 de diciembre, desde las 09:00, comenzará la inscripción a los Talleres de Verano.

La atención se realizará en dos turnos: 09:00 a 12:00 y 18:00 a 21:00, en la sede de la EAC (Avellaneda 127)

En esta edición se ofrecerán más de 60 propuestas formativas, entre ellas:

* Armado de PC

* Automaquillaje

* Bachata

* Bai Ritmo

* Batería

* Bordado Tenango

* Carpintería + Tapicería

* Centros de Mesa y Floreros

* Cerámica

* Cerámica para Niños

* Cocina Bodegón

* Cocina Práctica

* Collage

* Computación

* Cuadros en Relieve

* Cuero: Accesorios Intervenidos

* Cuidado de la Voz

* Danza Terapia

* Decoración de Interiores

* Decoración de Vidrieras

* Electricidad para el Hogar

* Elongación y Meditación Guiada

* Empapame

* Encordado

* Ensamble

* Entrenamiento Físico (jóvenes y adultos)

* Entrenamiento Vocal

* Escultura

* Folclore

* Gestión de Emociones

* Guitarra

* Guitarra Inicial

* Herramientas de Liderazgo Positivo

* Improvisación (continuidad)

* Inicial de Cerámica – Sin Hornear

* Macramé

* Manejo de Equipos de Trabajo

* Manualidades para Niños

* Máquina de Coser

* Meditación Activa

* Panificación y Pastelería

* Percusión Folclórica

* Platería (cadenas)

* Proceso de Ventas

* Programación de Videojuegos (Roblox)

* Programación de Videojuegos (Scratch)

* Salsa

* Taller de Cuadros Vivos

* Taller de Kokedamas

* Taller de Terrarios

* Tango

* Tango Milonguero

* Teatro Adolescentes

* Teatro Adultos

* Tragos Saludables

* Yoga

La EAC continúa ampliando su oferta educativa, brindando espacios de formación artística, recreativa y profesional para todas las edades.