Finalizó la siembra de girasol. Se implantaron 2 millones 700 mil hectáreas

La Bolsa de Cereales de Buenos Aires(BCBA) dio por finalizada la siembra de las 2.700.000 hectáreas estimadas de girasol para el ciclo en curso, aunque restan algunas hectáreas por sembrar en sectores del centro y sur de Buenos Aires que no modificarían la actual estimación.

La BCBA detalló que 19% del área se encuentra entre llenado de grano y madurez fisiológica, concentrada en las zonas primicia de la oleaginosa. Incluso, se han registrado las primeras pruebas de recolección en el NEA, arrojando rendimientos entre los 25 y 35 qq/Ha.

Sin embargo, en esta región, se informa un importante problema por ataque de palomas en los capítulos que, aunque pareciera ser en sectores puntuales, ha producido mermas importantes de rendimiento en algunos lotes.

En cuanto al resto del área, la misma transita desde V2 hasta floración, dependiendo del momento de siembra, pero en todos los casos la condición de cultivo es Normal a Excelente. res, aunque también aparecieron focos de daño por ataques de palomas.

Fuente: https://www.noticiasagropecuarias.com/