Mondelez paró la producción en Pacheco y licenció a 2.300 trabajadores

La multinacional alimenticia Mondelez paró la producción de su planta en la localidad bonaerense de General Pacheco por hasta tres semanas, como consecuencia de la caída del consumo en el contexto del brutal ajuste que realiza el gobierno de Javier Milei.

La medida afecta a dos mil trescientos trabajadores. La mayoría estará cesante por catorce días, pero hay sectores de la producción que continuarán inactivos por más tiempo. Entre las versiones del caso, circula que la reactivación total de la producción está prevista para el 5 de enero.

Según trabajadores de la empresa, el argumento para el parate es que se acumuló un sobrestock de unas trece mil toneladas por la caída de la demanda. En esa planta se elaboran productos de las marcas Oreo, Pepitos, Lincoln, Milka, Shot, Beldent, Halls, Sugus y Tang, entre otros.

El Sindicato de la Alimentación (Stia) se manifestó sorprendido por la determinación de la firma que, según dijeron a medios, es la primera vez que detiene la producción por razones ajenas a actualización de maquinaria o reestructuración de la planta.

La decisión se acordó con la parte sindical. El acuerdo que trascendió es que se tomará la primera semana como vacaciones y la segunda como licencia remunerada.

La versión que publica el medio InfoGremiales dice que la empresa se comprometió a pagar los salarios, el bono de fin de año, beneficios y un voucher de $53.000.

Sin embargo, los empleados dudan de la vuelta por la situación general de la economía, que no está previsto que cambie rotundamente en el corto y mediano plazo.

Fuente: https://www.tiempoar.com.ar/