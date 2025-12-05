Fuertes subas en la boleta de gas

La quita de subsidios al gas que el Gobierno prevé aplicar desde enero provocará un aumento inmediato y de gran magnitud en las facturas de los hogares, con subas que, según cálculos elaborados por Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO), oscilarán entre 48 y 74 por ciento en el valor del metro cúbico. El ajuste se origina en la decisión oficial de modificar la estacionalidad de los subsidios y avanzar hacia su eliminación entre octubre y marzo. Aunque la Secretaría de Energía propone un esquema transitorio para atenuar el impacto inmediato, los cuadros tarifarios enviados a consulta pública muestran incrementos significativos en todas las distribuidoras del país.

La reforma presentada por la Secretaría establece la eliminación total de los subsidios al gas natural durante los meses de menor consumo, entre octubre y marzo, tanto para usuarios residenciales como comerciales. Para enero, y ante el fuerte impacto que generaría la quita inmediata, el esquema transitorio reduce el subsidio vigente para los niveles de ingresos medios y bajos: para el nivel dos bajaría del 60 por ciento al 25 por ciento y para el nivel tres del 55 por ciento al mismo 25 por ciento. Esta modificación, sin embargo, no amortigua el salto en el valor del metro cúbico, que se dispara entre 40 y 74 por ciento según la región y la distribuidora.

Pedro Bussetti, titular de DEUCO, advirtió que la propuesta oficial “tiene un impacto muy alto para los hogares y también para los comercios”, y explicó que, aun con el subsidio transitorio del 25 por ciento, “el aumento del metro cúbico oscila entre un 48 y un 74 por ciento según la distribuidora”. Bussetti también señaló que “para los meses de otoño e invierno, cuando incrementa el consumo de gas, la Secretaría propone reducir los subsidios al 50 por ciento, lo que implica que a partir de abril el impacto va a ser significativo”. El dirigente agregó que “el valor del gas estará dolarizado y responderá al precio internacional, por lo que podría haber dos vías de aumento: que suba el precio internacional o que exista una devaluación del dólar”.

Los valores de diciembre permiten observar la magnitud del salto. En Metrogas, el metro cúbico sin subsidio se ubica en 225,05 pesos. Con el esquema vigente en diciembre, un subsidio del 65 por ciento aplicado sobre el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) -162,74 pesos, resultantes de 154,96 pesos del precio en el punto de ingreso más 7,78 pesos de gas retenido- reduce el valor final a 119,27 pesos. Pero desde enero, con un subsidio de solo 25 por ciento, el descuento baja a 40,69 pesos y el valor del metro cúbico asciende a 184,37 pesos. El incremento ronda el 55 por ciento y anticipa un fuerte deterioro del poder adquisitivo de los usuarios en un contexto de ingresos rezagados.

Naturgy presenta una dinámica similar. Su cuadro tarifario de diciembre muestra un valor del metro cúbico sin subsidio de 213,23 pesos y un PIST de 163,36 pesos, compuesto por 157,12 pesos del precio en el punto de ingreso y 6,24 pesos de gas retenido. El subsidio del 65 por ciento implica un descuento de 106,18 pesos y deja el valor final en 107,05 pesos. En enero, con el subsidio reducido al 25 por ciento, el descuento cae a 40,84 pesos y el valor del metro cúbico sube a 172,39 pesos, lo que implica un aumento del orden del 61 por ciento frente a diciembre.

El informe de DEUCO extiende el análisis a nivel nacional y confirma que las alzas se replican en todas las distribuidoras. Naturgy NOA registra un aumento del 70 por ciento; Gas Cuyana, del 50 por ciento; Litoral Gas, del 48 por ciento; y Camuzzi Pampeana, del 74 por ciento.

A ello se suma otro factor clave de la reforma propuesta: la unificación del PIST en un valor equivalente a 3,80 dólares por millón de BTU, lo que dejaría su precio en torno a 200,51 pesos según el tipo de cambio de referencia utilizado en los cálculos. Esta cifra supera con holgura los valores actuales del PIST, que se ubican entre 157 y 164 pesos según la distribuidora. De aprobarse la medida, el precio del gas en el punto de ingreso aumentaría de manera adicional y presionaría al alza el valor final del metro cúbico en todas las categorías de usuarios.

El impacto combinado de la reducción de subsidios y de una eventual suba del PIST configura un cuadro delicado para los hogares. La caída del poder adquisitivo registrada durante los últimos meses y la persistencia de la inflación refuerzan la preocupación sobre la capacidad de pago de los sectores de ingresos medios y bajos. La magnitud de los aumentos proyectados sugiere que una parte creciente del presupuesto familiar deberá destinarse a cubrir servicios esenciales, mientras el Gobierno avanza en un sendero de desregulación y menor intervención estatal en la política energética.

Con un esquema que plantea incrementos inmediatos y otros diferidos hacia los meses de mayor consumo, la reforma se proyecta como uno de los ejes centrales del ajuste tarifario para 2026. La consulta pública abierta por quince días será el ámbito formal para discutir la propuesta, aunque los números difundidos por DEUCO y por las distribuidoras anticipan que la discusión estará marcada por el fuerte impacto social de la medida y por la presión creciente sobre los ingresos de millones de usuarios.

