Las inundaciones en 9 de Julio provocaron pérdidas por más de 113 mill/dol

Las inundaciones que afectaron al partido bonaerense de 9 de Julio desde comienzos de febrero dejaron un fuerte impacto productivo, económico y social, con una pérdida estimada en 113,9 millones de dólares, según un informe elaborado por la Sociedad Rural de 9 de Julio, la Agencia de Extensión Rural del INTA, el Círculo de Ingenieros Agrónomos y la Regional Aapresid 9 de Julio–Casares.

El relevamiento se realizó con el objetivo de dimensionar las consecuencias de los anegamientos no solo dentro de los establecimientos agropecuarios, sino también sobre toda la economía local, afectando de manera directa e indirecta a productores, contratistas, transportistas, proveedores de insumos y empleados rurales.

El documento señala que el partido cuenta con 250.000 hectáreas agrícolas y 150.000 hectáreas ganaderas, de las cuales dependen unos 3.000 actores de toda la cadena agro productiva. Sin embargo, como consecuencia de los excesos hídricos, se redujo 42% el área productiva, lo que equivale a 141.500 hectáreas agrícolas y 85.000 hectáreas ganaderas fuera de producción.

Esta situación derivó en una pérdida de alrededor de 700.000 toneladas de granos que dejaron de producirse en el distrito.

Impacto económico

Antes de las inundaciones, la facturación esperada del sector agropecuario de 9 de Julio era de 283,7 millones de dólares, pero tras el avance del agua se redujo a 169,7 millones, lo que implica una caída de 113,9 millones de dólares en el ingreso del distrito.

Para graficar el impacto social, el informe equipara esa pérdida con:

La no venta de 4.665 autos Toyota Yaris

18 millones de bolsas de cemento

115.706 sueldos promedio del distrito

17.223 viajes de camiones menos al puerto

30,4 millones de dólares menos en recaudación por retenciones

Infraestructura y obras, la clave a futuro

Las entidades que elaboraron el informe remarcaron que estas cifras reflejan la magnitud del daño no solo para el campo, sino para toda la economía regional, y advirtieron sobre la urgencia de avanzar en obras de infraestructura hídrica que permitan mitigar este tipo de eventos extremos, cada vez más frecuentes.

El impacto de las inundaciones volvió a poner sobre la mesa la necesidad de planificación, inversión en obras y políticas de largo plazo, para evitar que el costo de la falta de infraestructura siga recayendo sobre la producción, el empleo y las economías del interior.

