Habrá una Feria Navideña en la Plaza San Martín de Chacabuco

Con la participación de Sabores Locales y la Feria Producir, el próximo fin de semana se realizará la gran Fiesta Navideña, para despedir un 2025 que ha sido desafiante en materia económica. A lo largo del año, el intendente municipal Darío Golía acompañó con esfuerzo, trabajo y difusión a cada emprendedor, artesano y gastronómico que participó de las jornadas organizadas por el Área de Desarrollo Agrario, a cargo del director Pablo Meizoso.

En esta oportunidad, la feria se desarrollará en tres jornadas, desde el sábado 6 hasta el lunes 8, día feriado en homenaje a la Virgen María. Las actividades comenzarán a partir de las 10:00, en Plaza San Martín, donde estarán presentes los tradicionales carros de comidas, una amplia variedad de propuestas gastronómicas, y los puestos de artesanos y emprendedores locales.

Además, se sumarán los Productores Agroecológicos y Productores Locales, con beneficios y descuentos de Mercados Bonaerenses y de la Tarjeta Fortalecer.