El Baile del Egresado de Chacabuco se hará el domingo 14

El Intendente Municipal, Dr. Rubén Darío Golía, encabezó este lunes la conferencia de prensa en donde fue presentado el Baile del Egresado 2025, junto a representantes de Centros de Estudiantes de nuestra ciudad.

La jornada se realizará el próximo domingo 14 de diciembre, a partir de las 21:00 frente al Palacio Municipal. La temática de este año será “Noche Griega”. La inscripción para las parejas que deseen realizar la tradicional bajada podrá realizarse hasta el miércoles 3 de diciembre. Luego, a partir de ese miércoles, las familias podrán comprar sus entradas a través de un Código QR que se les enviará a los estudiantes. El precio de la entrada con sillas es de $14.000 y entrada general $10.000 y podrán retirarse a partir del viernes 5 en el Centro Joven, ubicado en Falucho 202. En caso de lluvia, el evento se trasladará al lunes 15.

“Es un placer estar acompañando a las familias, a quienes egresan, cerrando una etapa en donde se han esforzado mucho. Es un momento en el que se abren otras etapas, a las que también estamos acompañando como Municipio, con Juventud, en donde deciden sus futuros, por eso los talleres de orientación vocacional, importantes a la hora de decidir, y también trabajando en la oferta educativa en Chacabuco para que puedan desarrollarse y estudiar en nuestra ciudad”, expresó el jefe comunal.

Participaron de la presentación las representantes de Centros de Estudiantes, Lola Dolinszhy, Helena Salinas, Catalina Pannunzio y Luna Domínguez; el director de Juventud, Mariano Riva; el Secretario de Gobierno, Javier Estévez; el secretario general, Gustavo Masci, y el Subsecretario de Seguridad, Mauricio Yonna.