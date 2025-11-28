Corrigen hacia arriba la proyección de la cosecha de trigo

La cosecha de trigo de la campaña 2025-26 de Argentina ya alcanzó 33,9 % del área sembrada (6.700.000 hectáreas), informó hoy la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, que por segunda semana consecutiva corrigió su estimación de producción nacional.

En el Panorama Agrícola Semanal publicado este jueves, la BdeC detalló que esta semana las labores se extendieron hacia zonas del centro del área agrícola, arrojando rendimientos que superan a los esperados hasta nuestra anterior proyección de producción, con un valor nacional de 35,9 quintales por hectárea.

La BdeC publicó finalmente la evaluación que hizo del impacto de las heladas de fines de octubre, que mostró daños menores a los previstos, tanto en la extensión del área afectada como en la severidad del daño, reflejando cómo los elevados niveles de humedad presentes en el perfil contribuyeron a amortiguar el efecto de estos eventos.

“En conclusión, nuestra proyección de producción asciende a 25.500.000 toneladas, 1,5 mill/tn por encima de nuestra anterior proyección (de la semana pasada), superando en 13,8% el máximo anterior correspondiente a la campaña 2021/22 cuando se alcanzó a 22,4 mill/tn.

