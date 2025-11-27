Kicillof tiene Presupuesto y Ley Impositiva, endeudamiento aún no

Tras una extensa tarde en la Legislatura bonaerense, plagada de tensiones y negociaciones a contrarreloj, el oficialismo alcanzó los acuerdos necesarios para aprobar el Presupuesto 2026 y la Ley Impositiva en ambas cámaras. Sin embargo, las negociaciones quedaron a medio camino y Axel Kicillof no logró destrabar el Endeudamiento.

Sin los votos necesarios para aprobar el proyecto de Ley de Financiamiento, Diputados decidió avanzar con las otras dos iniciativas que comprenden el paquete económico del Ejecutivo y dejar para más adelante el Endeudamiento.

Pasada la medianoche, la Cámara Baja decidió pasar a un cuarto intermedio hasta el próximo viernes para continuar las negociaciones alrededor de la autorización para tomar deuda.

Sin el acompañamiento de una parte de la oposición, el peronismo logró convertir en ley el Presupuesto 2026 y la normativa Fiscal Impositiva de todas maneras, dado que eran iniciativas que requieren de mayoría simple. No obstante, la Ley de Financiamiento necesita de dos tercios de los votos y el oficialismo todavía no alcanza esos números.

Se trata de un proyecto clave para la gestión de Axel Kicillof, incluso desde Gobernación resaltan que para ellos es más importante el endeudamiento que las dos leyes que sí se aprobaron.

Tal es así, que desde el entorno del Gobernador confirmaron que el pago del aguinaldo corre peligro en la Provincia si no se cuenta con la autorización para tomar deuda.

Las tandas de negociaciones se sucedieron en La Plata e incluso contaron con funcionarios como Gabriel Katopodis y el intendente Mariano Cascallares en representación del Movimiento Derecho al Futuro.

En la mesa de negociación se pusieron en juego varias fichas como cargos en el Banco Provincia, el Consejo de Educación y otros organismos provinciales. Sin embargo, el principal conflicto ronda en torno al Fondo de Fortalecimiento municipal.

El Ejecutivo ató esta herramienta a la Ley de Endeudamiento. En el proyecto, se establece que el fondo estará constituido por el 8 % del financiamiento que consiga la Provincia.

Ahora con menos de cuarenta y ocho horas por delante, el Gobernador y su tropa deberán negociar con propios y ajenos para aprobar el Endeudamiento.

La intención es contar con la autorización de la Legislatura antes del 10 de diciembre cuando cambia drásticamente la composición de ambas cámaras.

En el poroteo, los números señalan que Unión por la Patria (UP) necesita votos del PRO, La Libertad Avanza (LLA) y/o la Unión Cívica Radical (UCR) – Cambio Federal para sancionar el Financiamiento en Diputados dado que por sí sola no llega a cubrir los dos tercios.

Obligado a negociar con la oposición, el kicillofismo quiere alcanzar acuerdos con los legisladores actuales pues de otro modo deberá arrancar de cero las conversaciones con los nuevos diputados y senadores provinciales, entre ellos muchos libertarios que responden directamente a Sebastián Pareja, y creen que el escenario podría ser aún más complejo.

