95 beneficiarios en el sorteo del programa “Chacabuco para Todos II”

El Intendente Municipal, Dr. Rubén Darío Golía, presidió el acto de sorteo de terrenos del programa Chacabuco para Todos II, realizado en el Polideportivo Municipal y organizado por el área de Casa de Tierra, a cargo de la Dra. Romina Barbetta. En esta edición participaron mil ciento noventa y cinco inscriptos para la adjudicación de noventa y cinco lotes ubicados en las quintas 305, 324 y 567.

El encargado de dar la bienvenida fue el secretario de Gobierno, Javier Estévez, quien agradeció la presencia de funcionarios, concejales y consejeros escolares que acompañaron el procedimiento para brindar transparencia. Destacó además que “hacía años que no se reeditaba la segunda versión de Chacabuco para Todos, y hoy lo hemos logrado. Volvimos a adquirir quintas a través de un crédito del Banco Provincia, cuya cuota se afronta con el recupero de las cuotas abonadas por los beneficiarios de los terrenos”.

A continuación, la Dra. Barbetta explicó la metodología del sorteo, realizado entre todos los inscriptos cuyo padrón ya se encontraba depurado. Se adjudicaron noventa y cinco lotes titulares y se sortearon además diez suplentes.

Por su parte, el Sr. Intendente agradeció a los concejales que aprobaron mediante ordenanza la toma del crédito para impulsar este programa. Recordó que el último plan municipal de acceso a la tierra había sido implementado en los años 2010-2011, con Chacabuco para Todos I, mediante el cual se entregaron mil cuatrocientos terrenos. Dicho programa fue ternado y premiado entre municipios de hasta cincuenta mil habitantes en todo el país, siendo estudiado y replicado por otras localidades.

“Hoy, después de quince años, volvemos a poner en marcha este programa. Como decía Javier, no es un regalo: es una herramienta que facilita el acceso a la tierra. Muchos de ustedes hoy no fueron favorecidos, pero no bajen los brazos; vamos a seguir trabajando para generar nuevas oportunidades”, expresó el jefe comunal.