Se inauguró la nueva Oficina de Licencias de Conducir en calle Reconquista de Chacabuco

El Intendente Municipal, Dr. Rubén Darío Golía, encabezó este martes el acto de inauguración de la nueva Oficina de Licencias de Conducir, ubicada en calle Reconquista 77. En las nuevas instalaciones de la dependencia municipal se podrá realizar todo lo necesario para los trámites de carnet y renovación, sin necesidad de trasladarse entre dependencias, llevando así mayor comodidad a los vecinos y vecinas.

“Este año pudimos descomprimir los trámites de Rawson y Castilla con una nueva dependencia, para que puedan realizar sus trámites sin recorrer tantos kilómetros. Y también, cada día que veíamos a los vecinos haciendo fila en calle Alberdi para hacer los trámites, siempre nos generaba un sabor amargo por ver la incomodidad de eso, y nos planteamos este objetivo de centralizar todo en una nueva dependencia más cómoda y confortable. Este es el objetivo de esta nueva oficina, dar un servicio eficiente, eficaz”, destacó en su alocución el Dr. Golía.

Por otro lado, el Intendente manifestó el planteo de los vecinos y vecinas acerca de la Bicisenda, informando que se está trabajando para una consulta popular respecto a su uso, para el mes de marzo de 2026. “Recién caminando los vecinos nos plantearon el tema de la Bicisenda, un debate que nos debemos los chacabuquenses. Estamos trabajando fuertemente en prevención, tránsito, y el carnet de conducir tiene que ver con eso también, con mayor formación y concientización. En cuanto a la bicisenda, estamos trabajando en marzo para realizar una consulta popular sobre su uso”, resaltó el jefe comunal, quien además agregó que “hemos avanzado con la UTN en un Plan Estratégico”.

Además del Intendente Municipal, tomaron la palabra el secretario de Gobierno, Javier Estévez, quien resaltó la comodidad de la nueva dependencia en la centralización de trámites a la hora de obtener o renovar la licencia de conducir, así como también la directora de la Oficina, Cintia Espejo, quien detalló el camino que llevó a esta nueva dependencia.