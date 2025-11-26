Recapturan al quinto y último preso que se fugó de la Comisaría Tercera de Pergamino

En horas de la noche de este martes culminó el amplio operativo policial de búsqueda de los cinco reclusos que se fugaron de la Comisaría Tercera de la ciudad de Pergamino durante las últimas horas de la tarde del lunes.

Tras un poco más de veinticuatro horas de intensos rastrillajes, la Policía de la Jefatura Departamental, conformada por brigadas, escuadrones descentralizados y Comando de Patrullas de las tres comisarías, dio con el paradero de Andrés Agustín Castro de veintisiete años, el quinto y último preso que se encontraba prófugo. El sujeto, quien se encontraba alojado en las celdas de la dependencia policial por un intento de robo, fue encontrado en una vivienda ubicada en San Martín y República de Croacia, en la zona oeste de la ciudad.

Tras su detención, Castro fue trasladado hacia la comisaría del barrio Acevedo. Cabe recordar que en horas de la tarde de este martes los efectivos policiales recapturaron a Kevin Andrés Romero, de veintiún años, en Ruta 8 y calle Miguel Cané.

Mientras que los tres reclusos restantes, Mariano Escobar, Francisco Fernando Coronel y Bruno Leonel Bascuñat, fueron detenidos durante la madrugada del martes tras un operativo cerrojo coordinado entre las distintas fuerzas policiales operativas en la ciudad.

