El peronismo bonaerense despide a Juan José Mussi

Este martes, dirigentes de todo el arco del peronismo bonaerense se acercaron al municipio de Berazategui para despedir a Juan José Mussi, el histórico y emblemático intendente del distrito.

Uno de los primeros en llegar al velatorio fue el gobernador Axel Kicillof, quien estaba acompañado por los ministros Andrés Larroque (Desarrollo de la Comunidad) y Javier Alonso (Seguridad); los intendentes Mariano Cascallares (Almirante Brown) y Mario Secco (Ensenada); además del exdiputado nacional Julio Pereyra.

Durante la ceremonia, el mandatario provincial recordó a Mussi como “un dirigente político que, hasta el último día, se dedicó a gobernar y a trabajar para su pueblo”.

“Para mí, para el peronismo, para el campo popular, hoy despedimos a un verdadero prócer y ejemplo”, agregó. Y completó: “Lo único que podemos hacer hoy es comprometernos a esta tarea y responsabilidad inmensas que nos deja, que es seguir su camino. Hoy todos nosotros tenemos que reflexionar sobre qué vamos a hacer para honrar el ejemplo de Juan José”.

Más tarde, una vez terminado el discurso de Kicillof, también arribó el presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, escoltado por la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza.

El histórico intendente de Berazategui, Juan José Mussi, falleció el pasado lunes a los 84 años. El jefe comunal estaba internado desde la semana pasada en el Hospital El Cruce – Néstor Kirchner, en Florencio Varela, donde permanecía bajo cuidados intensivos.

El funcionario fue uno de los dirigentes con mayor trayectoria política de la provincia de Buenos Aires. Médico de profesión y referente del peronismo, condujo el municipio en múltiples períodos desde los años ’80, además de desempeñarse como ministro de Salud bonaerense y secretario de Ambiente de la Nación.

