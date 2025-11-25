Balance de operativos fijos y dinámicos del fin de semana largo en Chacabuco

El Subsecretario de Tránsito, Gerardo Alejandro, brindó en la tarde de ayer un análisis pormenorizado de los operativos realizados durante el fin de semana largo en la ciudad de operativos.

El funcionario detalló que, tanto en los controles fijos como en los dinámicos, y en trabajo conjunto con la Policía Comunal, se procedió a la retención de veintisiete licencias de conducir por circular sin seguro obligatorio, sin casco y sin la documentación respaldatoria correspondiente.

Además, se retuvo un cuatriciclo por circular en zona prohibida, sin documentación reglamentaria y sin chapa patente; tres motocicletas, una de ellas por circular en contramano y otra por escape antirreglamentario.

Asimismo, Alejandro destacó el mega operativo realizado junto a la Policía Comunal y Control Urbano en la zona de la Ruta Nacional N°7, donde fueron retenidas trece motocicletas por diversas infracciones.