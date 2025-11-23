Se vienen días claves en la Legislatura por el Presupuesto bonaerense

Tras el feriado XL, arrancará una semana definitoria para el Presupuesto 2026, la Ley Impositiva y el Financiamiento enviados por el gobernador Axel Kicillof a la Legislatura bonaerense. El oficialismo asegura que la negociación con la oposición está «muy avanzada» tras proponer cambios en los fondos para municipios y asegurarles cargos en distintos organismos provinciales, y hay confianza en que los tres proyectos salgan el miércoles en la sesión en espejo convocada tanto en Diputados como en el Senado.

El paquete fue enviado en los primeros días de noviembre y, si bien las tres leyes son importantes, la clave para Kicillof está en conseguir la autorización para tomar deuda por hasta 3034 millones de dólares que requiere los dos tercios de los votos. De eso dependen el pago de los vencimientos de la deuda pública pautados para marzo y septiembre, pero también los fondos que recibirán los 135 municipios, muchos de ellos hoy sin resto para pagar sueldos y aguinaldos en diciembre.

Como Unión por la Patria no tiene mayoría propia ni en Diputados ni en el Senado requiere sí o sí de acuerdos con la oposición. En la cámara baja tiene un bloque de 37 y necesita 24 manos más, mientras que en el Senado tiene 21 legisladores y requiere al menos diez votos más. A sabiendas de que no cuentan con La Libertad Avanza ni el FIT-U, el Ejecutivo busca acuerdos con la UCR, el PRO, la Coalición Cívica y los libertarios «dialoguistas».

El último martes, la comisión de Presupuesto e Impuestos de Diputados despachó la ley de leyes y la ley Impositiva, pero no así el endeudamiento, lo que generó desconfianza en el axelismo por el temor a que otra vez la interna dentro del propio bloque de UxP frustre el tratamiento como ocurrió hace un año. Sin embargo, desde el massismo aclararon que esta vez se decidió «cambiar» la estrategia legislativa y no sacar el dictamen hasta no tener los votos para tratarlo en el recinto. En 2024, se despacharon los tres proyectos y luego se cayó el tratamiento por falta de acuerdos.

La comisión volverá a reunirse el martes a las 19 y lo que allí ocurra será clave para determinar la suerte de la doble sesión del miércoles. Kicillof tiene como objetivo lograr la sanción del paquete presupuestario antes del recambio legislativo ya que, si bien el peronismo sumará legisladores a partir del 10 de diciembre, los libertarios también engrosarán su representación y negociar será una misión imposible.

