Se hizo el cierre de temporada del Fútbol Infantil de Chacabuco

Este sábado, en las instalaciones del estadio Elio Muhape, del Club River Plate, se realizó el cierre de la presente temporada del fútbol infantil que organiza la Liga Deportiva de Chacabuco.

«Con más de 700 niñas y niños recibiendo su reconocimiento, con más de 1.000 personas en el estadio, con más de 6 changos llenos de mercadería para NAVIDAR, solo tenemos palabras de agradecimientos para todos», expresaron desde la Liga Deportiva.

Al evento asistieron el Intendente Municipal, Rubén Darío Golía, el Director de Deportes, profesor Jorge Giménez, todos los clubes afiliados, los delegados y profesores de cada Institución, y el Consejo Directivo de la LIga.

El presidente de la entidad organizadora agradeció «la colaboración de los amigos siempre presentes: Rubén Zotarelli, Mauricio Suarez, Ferchu Vargas, Karina Lorenzo y Clau Lenciza». Asimismo, la Liga Deportiva les deseó «a todas y todos los relacionados al fútbol infantil, muy felices fiestas».