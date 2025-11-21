En trigo se están dando rindes de hasta 6.500 kilos

La cosecha de trigo alcanzó el 20,3 % del área sembrada, estimada en 6.700.000 hectáreas, según el último relevamiento de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

Con datos recolectados hasta este miércoles, la BdeC detalló que casi el 30 % del área aún en pie ya se encuentra en estado de madurez, mientras que 70 % restante transita la etapa de llenado de grano.

El progreso de la trilla se extiende desde las zonas tempranas hacia el centro del área agrícola, donde los resultados vienen mostrando rendimientos promedio por encima de máximos históricos, aportando un fuerte impulso al volumen nacional.

En paralelo, el sur del área agrícola presenta un panorama más heterogéneo. Allí las expectativas de rinde oscilan desde mínimos de 15 quintales por hectárea en lotes afectados por heladas hasta máximos de 65 quintales por hectárea (equivalente a 6.500 kilos/ha) en regiones favorecidas por la buena oferta hídrica durante el ciclo.

“Con este escenario mixto pero sostenido por los altos rindes del centro del país, los analistas mantienen sin cambios la proyección de producción en veinticuatro millones de toneladas para la campaña en curso”, dijo la Bolsa de Buenos Aires.

Fuente: https://www.noticiasagropecuarias.com/