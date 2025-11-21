Córdoba se prepara para un «finde largo» con excelentes expectativas turísticas

La provincia de Córdoba proyecta un fin de semana largo con una marcada actividad turística, según los datos relevados por la Agencia Córdoba Turismo (ACT), que muestran un movimiento temprano y sostenido en distintos valles y ciudades.

En el Valle de Calamuchita, destinos como Villa General Belgrano, La Cumbrecita y Santa Rosa de Calamuchita superan el 75% de ocupación anticipada, manteniendo su tradicional atractivo para esta época del año.

El Valle de Punilla registra cifras similares: Villa Carlos Paz alcanza el 78 % de reservas, mientras que La Cumbre, Villa Giardino y La Falda también se ubican por encima del 75%.

La región de Paravachasca acompaña el panorama con Alta Gracia, que ya alcanzó un 75% de ocupación.

En Traslasierra, Las Rabonas reporta ocupación plena, y el corredor de Mar de Ansenuza vuelve a destacarse con Miramar y Balnearia registrando un 90 % de reservas. En tanto, San Javier y Yacanto y la ciudad de Deán Funes superan el 55 %, mientras que Córdoba Capital llega al 70 %.

El presidente de la ACT, Darío Capitani, valoró el desempeño del sector y destacó la proyección para los próximos meses. «Córdoba vuelve a posicionarse entre los destinos más elegidos del país. Estos niveles de reservas reflejan la fortaleza de nuestra oferta turística y la confianza de los visitantes en la provincia», señaló.

En relación a la conectividad aérea, Capitani se refirió a la ampliación del Aeropuerto Internacional de Córdoba y su potencial para atraer nuevas aerolíneas. Mencionó que «hay una permanente competitividad que se está generando respecto de este crecimiento que ha tenido Córdoba».

De esta manera, el aeropuerto cordobés se posiciona como el que más crece en el país, aumentando su interconexión con los principales hubs sudamericanos.

Para este fin de semana largo, la agenda provincial incluye festivales, celebraciones comunitarias, encuentros deportivos, ferias gastronómicas y propuestas al aire libre en cada valle y región. Estas actividades buscan potenciar la llegada de visitantes y estimular el movimiento interno, combinando descanso, naturaleza y entretenimiento.

Entrevista de Miguel Clariá y Luis Fernández Echegaray. Informe de Orlando Morales.

Fuente: https://www.cadena3.com/