Caos en el comienzo del fin de semana largo. Accidentes en la R2

Dos jóvenes de 16 y 19 años resultaron heridos luego de un brutal choque y vuelco en la Ruta 2, a la altura del kilómetro 44, en sentido hacia Mar del Plata. El siniestro generó caos en el comienzo del fin de semana largo, informó Noticias Argentinas.

El accidente ocurrió en horas de la madrugada en El Peligro, partido de La Plata. Efectivos del Destacamento local acudieron al lugar tras un llamado al 911. Allí encontraron una camioneta Renault Kangoo volcada y a sus tres ocupantes en estado de shock.

Los jóvenes fueron trasladados al Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero, golpeados pero fuera de peligro. El conductor fue identificado como Roberto Soliz Limachi, de 38 años, agricultor y vecino de la zona. Lo acompañaban Esmeralda Soliz Paci, de 16 años, y Fabiana Tapia Rueda.

El accidente provocó un gran embotellamiento durante las primeras horas del viernes que afectó a miles de autos que se dirigían hacia los distintos balnearios de la costa atlántica.

Fuente: https://dib.com.ar/