Atención al público durante el próximo fin de semana largo en Chacabuco

Cooperativa Eléctrica de Chacabuco Limitada – Comunicado de prensa.

Chacabuco, miércoles 19 de noviembre de 2025.

Atención al público durante el próximo fin de semana largo

La Cooperativa Eléctrica de Chacabuco Ltda. informa a la comunidad que, con motivo del próximo fin de semana largo, no habrá atención administrativa ni comercial en sus oficinas durante los siguientes días:

Viernes 21 del corriente, cerrado por haber sido declarado día no laborable con fines turísticos.

Lunes 24 del corriente, cerrado por corresponder a feriado nacional.

Asimismo, la institución comunica que, con el fin de garantizar la continuidad del suministro y la atención ante eventualidades, se mantendrá activo el servicio de guardias durante todo el periodo mencionado.

Las actividades administrativas se retomarán en sus horarios habituales el día martes 25.

La CECH recuerda a la comunidad que se encuentra a su disposición 24/7 CECHbot (el Chatbot de WhatsApp de la cooperativa): 2352-561778 para realizar todo tipo de consultas, obtener información y novedades, completar solicitudes del servicio, realizar reclamos directamente al sistema y acceder a herramientas y servicios, como su renovado sitio web y la oficina virtual.