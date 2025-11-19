Nueva Jornada a Campo del Ipcva en Tres Arroyos

Bajo el slogan “Tecnologías y manejo para una nueva ganadería”, el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina llevará a cabo una nueva Jornada a Campo el próximo miércoles 26 de noviembre de 2025 en el Establecimiento “La María Luisa”, ubicado a 28 km de Tres Arroyos, sobre Ruta 73, entre la Ruta 228 y San Francisco de Bellocq.

La jornada, que contará con la participación especial del INTA, incluirá disertaciones técnicas y una visita al establecimiento con dos “paradas” o salidas a campo: “Tecnología e innovación en pasturas en Tres Arroyos y la región”, y “Prácticas y decisiones para una estrategia de manejo eficiente del rodeo de cría en la región”.

Entre las disertaciones previstas se destacan:

-“Oportunidades y retos para posicionar a la carne argentina como libre de deforestación en el mercado de la Unión Europea”, a cargo del Ing. Agr. M. Sc. Adrián Bifaretti (jefe del Departamento de Promoción Interna del IPCVA) y el Dr. Gerardo Leotta (Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas).

– “Trazabilidad individual electrónica bovina y tipificación de carne. Proyecto TRAZA”, por el Med. Vet. Silvio D. Marchetti (Dirección Nacional de Producción Ganadera, Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca).

– “Potenciando la ganadería en los sistemas mixtos”, con el Ing. Agr. (PhD) José Arroqui (EEA INTA Naredo).

– “Ventajas de la IATF: ¿Qué consideraciones tener en cuenta para que sea exitosa?”, a cargo del Biol. (PhD) Luis Ferre (Chacra Experimental de Barrow – MDA-INTA).

La apertura del encuentro estará a cargo del propietario del establecimiento, Fernando Briones, la Ing. Agr. Natalia Carrasco (directora de la Chacra Experimental Integrada Barrow – INTA) y Georges Breitschmitt, presidente del IPCVA.

Como todas las actividades que realiza el IPCVA, la entrada será libre y gratuita, pero con cupos limitados, por lo que se solicita realizar una inscripción previa en www.ipcva.com.ar. No se suspende por lluvia.

