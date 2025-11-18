Varieté Cultural Juvenil en el Teatro Italiano de Chacabuco a beneficio de un vecino

La Dirección de Juventud de la Municipalidad de Chacabuco llevará adelante este viernes en el Teatro Italiano una Varieté Cultural Juvenil. La jornada será a beneficio de Facundo De Titto, joven de nuestra ciudad que debe realizar un tratamiento de salud en México.

En la Varieté, que comenzará a partir de las 19:30, habrá exposición de obras de arte, Freestyle, obras de teatro, cantantes solistas y bandas de rock, entre otras atracciones.

La entrada tiene un valor de $8.000 y un alimento no perecedero, y pueden reservarse a los números 2352-443025 o 2352-467939. También se puede colaborar al alias facu.mexico con el aporte que se desee.