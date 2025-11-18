Fuerte tormenta deja más de 700 familias damnificadas en Paraguay

Una intensa tormenta arrasó varias regiones del centro y sur de Paraguay durante la tarde y noche del domingo dejando un panorama de destrucción, y más de setecientas familias damnificadas, según informó este lunes, el titular de la Secretaría Nacional de Emergencia (SEN), Arsenio Zárate.

El fenómeno atmosférico, con vientos que alcanzaron entre 90 y 110 kilómetros por hora, dejó a su paso afectaciones en viviendas y caída de árboles lo cual generó cortes de la energía eléctrica y calles parcialmente obstruidas. El departamento de Cordillera, en el centro del país, fue una de las regiones más golpeadas.

También se informaron de daños en los municipios de Borja y Bottrell, en el departamento de Guairá (este); Carmén del Paraná y Cambyretá, en la región de Itapúa (sur); y la ciudad de Pilar, en Ñeembucú (sur).

«Realmente el impacto fue grande, el daño ocasionado es tremendo», informó el director de distribución de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), José González. El ente estatal informó que miles de usuarios se quedaron sin luz y detalló que se restablecimiento hasta el 90 por ciento del servicio, aunque quedaban “puntos con fallas parciales”.

Entretanto, el comandante nacional del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Paraguay, capitán Marco Almada detalló que “se sofocaron 13 incendios y se atendieron 35 accidentes de tránsito derivados de las condiciones climáticas”. De estos siniestros viales, al menos 11 personas resultaron heridas.

Desde el sábado pasado, la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) alertó sobre la formación de tormentas que comenzarían el domingo en el sur de la Región Oriental con acumulados de lluvia entre 20 y 90 milímetros, ráfagas de viento que podrían alcanzar los 120 kilómetros por hora, descargas eléctricas y posibles caídas aisladas de granizo.

La meteoróloga del DMH Celia Sanguinetti, aseguró que para el lunes continuaba la inestabilidad en el tiempo, con lluvias en varios lugares de la nación sudamericana, pero el martes el cielo amanecerá despejado.

Fuente: https://www.telesurtv.net/