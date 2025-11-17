Se investiga la muerte de dos hombres en Chacabuco

Este lunes ocurrió un suceso policial de fuerte impacto en la sociedad de Chacabuco. En un domicilio, donde funciona una gestoría, ubicado en calle Ituzaingó entre Mármol y Vicente López, vereda par, fueron hallados dos hombres sin vida.

De las primeras intervenciones llevadas a cabo por personal policial surgió que las víctimas evidenciaban signos de violencia. Asimismo, los efectivos hallaron un arma blanca en la escena del crimen.

En principio, una de los fallecidos sería un hombre que estaba siendo buscado desde la mañana por su familia. Se había ausentado alrededor de las 9:00 y no regresó.

Ya entrada la noche, aún se aguardaba la llegada de la Policía Científica para poder avanzar con las pericias que permitan determinar cómo se desarrollaron los hechos que terminaron con la vida de estos dos vecinos.