Jara y Kast pasan a segunda vuelta de las presidenciales en Chile

Jeannette Jara, militante del Partido Comunista y quien representa al oficialismo, se enfrentará José Antonio Kast, del ultraderechista Partido Republicano, en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Chile, tras resultar ser los dos candidatos más votados en la jornada electoral de este domingo y luego de que ninguno alcanzara los votos suficientes para proclamarse ganador en primera vuelta.

Según los resultados emitidos por el Servicio Electoral (Servel) de esta primera jornada comicial, con 99,99 % de las mesas escrutadas, Jara obtiene el 26,85 %, mientras que Kast consigue el 23,92 %. Para ganar en la primera vuelta se debía obtener más del 50 % de los votos válidamente emitidos.

«Felicito a Jeannette Jara y a José Antonio Kast por su paso a la segunda vuelta (…) Les deseo éxito», dijo el actual mandatario de Chile, Gabriel Boric, en un mensaje a la nación tras los comicios.

El balotaje está previsto para el próximo 14 de diciembre. Ese día, manifestó Boric, «Chile elegirá, una vez más, a la próxima presidenta o presidente de nuestro país, quien deberá regir los destinos de nuestra patria por los próximos cuatro años».

«En la conciencia y en el voto libre e informado de cada uno de ustedes se juega esta fundamental decisión. Confíe en que el diálogo, el respeto, el cariño por Chile van a primar por sobre cualquier diferencia», enfatizó.

«Abrazo fraterno»

Jara, quien para estas elecciones se postuló al amparo de la coalición Unidad por Chile que integraron las principales fuerzas de izquierda del país sudamericano, en su primer discurso agradeció a quienes emitieron su voto a favor de ella, pero también saludó a quienes no lo hicieron.

«Quiero enviarles hoy día un abrazo fraterno a todos quienes votaron por mí y también a aquellos que no lo hicieron; lo digo porque la democracia en nuestro país hay que cuidarla y valorarla, y nos costó mucho recuperarla para que hoy día se ponga en riesgo», enfatizó.

Ante el balotaje con Kast, Jara afirmó que no se «amilana», pues se considera «una luchadora». «Y así vamos a enfrentar la segunda vuelta», recalcó.

Jara es una abogada de cincuenta y un años. Ejerció el cargo de ministra del Trabajo y Previsión Social entre marzo de 2022 y abril de 2025; previamente, se desempeñó como subsecretaria de Previsión Social en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, entre los años 2016 y 2018.

En su discurso de este domingo, mencionó lo logrado en su cargo como funcionaria, destacando la creación de 580.000 puestos de trabajo, el aumento del sueldo mínimo y la Ley de 40 Horas, junto con la reforma previsional. «Esto lo logramos hacer en tres años que estuve como ministra. Lamento que en los 16 años en que Kast estuvo como diputado nadie recuerde una sola ley o un solo acuerdo que haya sacado por el bien del país», enfatizó.

Asimismo, subrayó la herencia del progresismo, como el sector que ha logrado hacer avanzar al país en derechos sociales. «El crecimiento solo tiene sentido si llega a todas las mesas de Chile», mencionó.

Unión de las derechas

Kast, por su parte, llamó a la unión de las derechas de cara al balotaje. «Tenemos todavía un mes para seguir trabajando», manifestó en su discurso.

«Creo que lo que nos convoca es el bien de Chile y para lograr el bien de Chile y salir de la crisis en la que estamos, tanto de seguridad, económica como en las áreas sociales que todos conocemos la unidad es fundamental», expresó al respecto.

En el mismo sentido, agregó: «Estoy seguro de que, trabajando en unidad, con los distintos equipos, con las personas que nos ha tocado representar a las distintas corrientes de la centroderecha, de la derecha podemos recuperar y reconstruir nuestra patria».

«Pudimos haber tenido diferencias, y es así, en la vida se dan diferencias incluso dentro del mismo sector, pero esas diferencias no tienen comparación alguna con lo que vemos al frente. Lo que necesitamos evitar es la continuidad», insistió.

Kast, un abogado de 59 años, es el fundador del ultraderechista Partido Republicano. El exdiputado se postula por tercera vez a la presidencia, lo que ya hizo en 2017 (quedó en cuarto lugar) y 2021 (pasó a la segunda vuelta y perdió contra Boric).

Los otros candidatos

Además de Jara y Kast, en la contienda participaron otros seis candidatos: Johannes Kaiser, Evelyn Matthei, Franco Parisi, Harold Mayne-Nicholls, Marco Enríquez Ominami y Eduardo Artés.

De momento, Franco Parisi quien quedó en tercer lugar en la contienda, evitó apoyar explícitamente a alguno de los candidatos que irán a balotaje. «Yo no ando firmando cheques en blanco a nadie», dijo.

Entretanto, Kaiser y Matthei, quienes quedaron en cuarto y quinto puesto, respectivamente, se han puesto del lado de Kast de cara a la segunda vuelta.

Quien finalmente obtenga la mayoría de votos sucederá en La Moneda a Boric, el mandatario que comenzó a gobernar en 2022 y que deberá entregar la banda presidencial a su sucesor o sucesora el próximo 11 de marzo.

Alrededor de 15,7 millones de ciudadanos chilenos fueron convocados a participar en la votación. La recta final de las campañas estuvo marcada por el creciente reclamo ciudadano en torno a la seguridad, a pesar de que Chile es uno de los países más seguros de la región. Otro tema recurrente, impulsado por los candidatos conservadores, fue el rechazo a la inmigración.

