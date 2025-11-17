En San Nicolás la cola de un tornado impidió la Fiesta de Disfraces

La cola de tornado, similar a la ocurrida en Expoagro 2024, atravesó parte del predio del Autódromo y provocó graves daños en los escenarios de la Fiesta de Disfraces, que por primera vez se realizaba en la ciudad de San Nicolás.

La imponente tormenta que se desató en la noche del sábado generó daños severos en la estructura del escenario principal -donde iba a estar Luck Ra y La Joaqui, entre otros artistas- que finalmente se derrumbó.

La organización confirmó que no hubo heridos entre el público, el personal ni los artistas que se encontraban en el predio. Apenas se identificaron los daños, los equipos internos se enfocaron en evacuar y proteger a quienes ya estaban dentro del autódromo, mientras técnicos y operarios evaluaban la magnitud del impacto del temporal que se desató poco antes de la medianoche.

Asimismo, se anunció que el evento fue reprogramado para el próximo sábado 22, también en el Autódroma de San Nicolás.

Qué es la Fiesta de Disfraces

Este evento que cumple 25 ediciones nació en Paraná en 1999 y muchos consideran que la FDD es la mayor fiesta temática de Latinoamérica, con una convocatoria que suele superar las 60.000 personas.

Eso sí, el disfraz es obligatorio por lo que el público se convierte en protagonista, más allá de los artistas invitados, respetando el lema de la fiesta: “Ser lo que queremos ser, donde sea”.

Esta edición, la número 25, es la primera que se realiza fuera de Entre Ríos, considerando que la ubicación de San Nicolás, entre CABA, Rosario, Paraná y Córdoba.

Cómo era el programa de la Fiesta de Disfraces

Lauty Gram iba a abrir los shows del escenario principal del sábado 15 a las 23.20. Luego a la 1.30 iba a subir La Joaqui. A las 2.20, era el turno del DJ Fer Palacio con su set de música urbana. A las 3.10 la continuación iba a ser con Luck Ra. El cierre estaría a cargo de la Bresh con su clásica “closing party”.

Paralelamente, en el escenario secundario, toda la noche y hasta el amanecer, iba a ser todo para la música electrónica. El temporal lo impidió y la FDD se pasó para el sábado 22 noviembre.

