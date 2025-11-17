El Gobierno eliminó las retenciones a la exportación de lubricantes y aceites

A partir del martes 18 de noviembre, las exportaciones de lubricantes y aceites del sector petrolero no pagarán más retenciones. Así lo establece el Decreto 811/2025, publicado este lunes en el Boletín Oficial.

Con las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo, la medida elimina el tributo del 8% que se aplicaban a estos productos desde 2020.

En concreto, el beneficio comprende a los aceites de petróleo o de mineral bituminoso (que contienen betún), o a los que tengan un contenido superior o igual al 70% de estos aceites. También incluye preparaciones en las que estos aceites constituyan el elemento base, excepto las que contengan biodiesel y desechos de aceites.

El Ejecutivo nacional aseguró que con estas iniciativas “se continúa con el trabajo para aliviar costos de las cadenas industriales con el fin de sostener y expandir la actividad exportadora, alineando las políticas de reducción del costo fiscal y financiero asociado a la exportación de bienes”.

Fuente: https://www.diagonales.com/