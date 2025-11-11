El municipio de Chacabuco solicita ayuda a los vecinos para mantener limpios terrenos y frentes

El Área de Inspección de la Municipalidad de Chacabuco invita a todos los vecinos a colaborar con el mantenimiento y limpieza de terrenos y frentes de viviendas.

«Mantener los espacios en buenas condiciones no solo contribuye al cuidado de la salud y la seguridad, sino que también favorece la convivencia y evita sanciones», dicen desde la dependencia municipal, y recuerdan que la Ordenanza Nº 6022, modificada por la Nº 7982/19, establece la obligatoriedad de realizar dichas tareas de mantenimiento, y que su incumplimiento conlleva la aplicación de multas.

«Confiamos en el compromiso de cada vecino para seguir construyendo entre todos una ciudad más limpia, ordenada y saludable», aseguran las autoridades, y destacan que, hasta la fecha, ya son más de 200 los terrenos infraccionados en lo que va del año.