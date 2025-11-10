10 de noviembre. Día de la Tradición

El Intendente Municipal de Chacabuco, Darío Golía, destaca en esta jornada el Día de la Tradición, celebrado cada 10 de noviembre en conmemoración del nacimiento del poeta argentino José Hernández, autor del inmortal Martín Fierro.

En esta fecha tan significativa, el Jefe Comunal saluda a todos los chacabuquenses que mantienen viva nuestra identidad cultural y nuestras costumbres, señalando que la tradición es parte fundamental de nuestras raíces, de nuestra tierra y de nuestra historia.

¡Feliz Día de la Tradición!