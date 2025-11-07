La Cooperativa Eléctrica de Chacabuco Ltda. advierte por intentos de estafas en su nombre

La entidad de calle Laprida informa a la comunidad sobre la detección de intentos de estafa que utilizan medios telefónicos y digitales para suplantar la identidad de la institución. En este sentido, la entidad aclara enfáticamente que NO forma parte de sus procedimientos habituales:

-Solicitar a los asociados que abran enlaces (links) de ningún tipo.

-Comunicarse telefónicamente para ofrecer descuentos o beneficios especiales.

-Requerir datos personales sensibles, claves bancarias, CBU o contraseñas por ningún medio.

-Brindar la posibilidad de quedar exceptuado de cortes programados de servicio.

-Realizar notificaciones personales sobre contingencias no programadas (estas se informan por vías masivas).

Cualquier comunicación que incluya estas acciones debe ser considerada fraudulenta. Para reforzar la seguridad, la CECH recomienda a todos los usuarios:

-Verificar la Fuente: Ignorar correos electrónicos, mensajes de texto (SMS) o publicaciones en redes sociales que no provengan de los medios oficiales de la CECH. Los canales autorizados pueden verificarse en linktr.ee/cechcomunicacion.

-Utilizar Canales Seguros: Realizar todos los trámites online exclusivamente a través de la Oficina Virtual oficial, disponible en https://tramites.cech.com.ar.

-Proteger Cuentas Personales: Activar la «verificación en dos pasos» (doble autenticación) en aplicaciones de mensajería como WhatsApp, para evitar el robo o suplantación de identidad de la cuenta.

La Cooperativa solicita a los asociados mantenerse alerta y, ante la más mínima duda o situación sospechosa, abstenerse de proporcionar información y contactar a la entidad a través de sus vías de atención habituales.