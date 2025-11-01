Ya se sembró el 63 % del girasol

La siembra de girasol de la campaña 2025-26 de Argentina ya cubre el 63 % de las 2.700.000 hectáreas proyectadas, luego de un importante progreso intersemanal, informó la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

La entidad destacó el avance semanal de 11 % aun cuando las lluvias del pasado fin de semana generaron algunas demoras en el centro y oeste bonaerense debido a la falta de piso, en el centro y norte del área agrícola, donde la siembra está prácticamente finalizada pero la humedad disponible comenzaba a ser limitante, estos aportes resultaron beneficiosos para acompañar el desarrollo de la oleaginosa. Esto ocurrió principalmente en el 12,4 % del área que transita entre botón floral y floración.

Con datos recolectados hasta este jueves, la BdeC indicó que 81,4 % del área en pie presenta condición hídrica Adecuada a Óptima, y el 96,9 % mantiene condición de cultivo Normal a Excelente.

